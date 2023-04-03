Популярная украинская певица Анна Тринчер, которая в прошлом году во время войны вышла замуж за возлюбленного-блогера Александра Волошина, часто радует свою огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась видео со своего концерта во Львове, который ранее активно анонсировала.
На кадрах можно увидеть, что Анна собрала на концерте полный зал, и здорово зажигала с публикой. На сцену артистка вышла в нескромном черном платье с прозрачными элементами, которое подчеркнуло ее стройную фигуру и пышный после пластики бюст. Ее волосы распущены в красивой укладке, а на лице яркий сценический макияж.
В подписи к публикации Тринчер написала: "ЛЬВОВ! СОЛД аут! Вы просто безумны, глубоки, умны, сильны мои. Сколько вещей я вчера услышала от вас невероятных". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Какой красивый образ. А фиолетовый это просто разрыв сердца".
"Что платье, что ты, что твои песни – просто невероятные. Ты очень классная, дальше-больше!".
"Незабываемый вечер".
"Откуда такое красивое платье?".
"Шикарно, звезда".
"Как сияет платье".
"Это было невероятно".
"Было просто супер! Спасибо".
"Незабываемое событие".
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