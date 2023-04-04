Переможниця та колишня суддя шоу "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська має багато незвичайних рецептів до Великодня — і ось один із них.

На своїй сторінці в Instagram Ліза Глінська розповіла, як приготувати сирну ягідну паску з в'яленою вишнею.

Для паски за рецептом зірки "Мастер Шеф" нам знадобляться:

1 кг сиру жирністю 9-15%

200 г сметани 15-20%

200 г цукру

200 г ягідного пюре (смородинове без кісточки, можна взяти чорничне, малинове або полуничне)

200 г вершкового масла 82%

4 яйця

150 г в'яленої вишні (можна брати журавлину або будь-які сухофрукти, цукати, горіхи)

Спочатку протріть сир через дрібне сито, додайте яйця, сметану, розтоплене вершкове масло і перемішайте. Пробийте сирну масу за допомогою занурювального блендера з ножами до гладкості.

Ягідне пюре з цукром відправте в сотейник і проваріть кілька хвилин на плиті. Потім, коли ягідне пюре трохи охолоне, додайте його в сирну масу та пробийте блендером. Перекладіть в каструлю, поставте на вогонь трохи нижчий за середній і доведіть до парування, постійно помішуючи (але не кип'ятіть). Додайте в'ялену вишню, перемішайте. Накрийте сирно-ягідну масу плівкою в контакт і поставте в холодильник на кілька годин. Коли дістанете, перемішайте.

Як форму для сирної паски можна використовувати одноразові пластикові або паперові формочки, відерця, стаканчики. У дні робимо дірочки, через які виходитиме сироватка. Застеліть форму марлею, змоченою водою. Укладіть "тісто" в форму, закрийте марлею, зверху поставте вантаж. Відправте паску в холодильник на 24 години. Потім дістаньте, переверніть, зніміть форму та марлю. Готову паску прикрасьте в'яленою вишнею.

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