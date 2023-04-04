На своей странице в Instagram Лиза Глинская рассказала, как приготовить творожную ягодную паску с вяленой вишней.

Для кулича по рецепту звезды "Мастер Шеф" нам понадобятся:

  • 1 кг творога жирностью 9-15%
  • 200 г сметаны 15-20%
  • 200 г сахара
  • 200 г ягодного пюре (смородиновое без косточки, можно взять черничное, малиновое или клубничное)
  • 200 г сливочного масла 82%
  • 4 яйца
  • 150 г вяленой вишни (можно брать клюкву или любые сухофрукты, цукаты, орехи)

Сперва протрите творог через мелкое сито, добавьте яйца, сметану, растопленное сливочное масло и перемешайте. Пробейте творожную массу с помощью погружного блендера с ножами до гладкости.

Ягодное пюре с сахаром отправьте в сотейник и проварите несколько минут на плите. Затем, когда ягодное пюре немного остынет, добавьте его в творожную массу и пробейте блендером. Переложите в кастрюлю, поставьте на огонь чуть ниже среднего и доведите до парения, постоянно помешивая (но не кипятите). Добавьте вяленую вишню, перемешайте. Накройте творожно-ягодную массу пленкой «в контакт» и поставьте в холодильник на несколько часов. Когда достанете, перемешайте.

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В качестве формы для творожной паски можно использовать одноразовые пластиковые или бумажные формочки, ведерка, стаканчики. В дне делаем дырочки, через которые будет выходить сыворотка. Застелите форму марлей, смоченной водой. Уложите "тесто" в форму, закройте марлей, сверху поставьте груз. Отправьте паску в холодильник на 24 часа. Потом достаньте, переверните, снимите форму и марлю. Готовую паску украсьте вяленой вишней.

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