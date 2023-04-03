Нещодавно Каменських розповіла, що отримала серйозну травму зв'язок, їй доведеться старанно лікуватися і намагатися погладшати якнайшвидше. За словами Каменських, вона дуже уважно ставиться до оглядів та не пропускає їх, відвідує лікаря.

Незважаючи на сумну звістку, Потапа поряд не виявилося. Зазвичай пара завжди миготіла один у одного в сторі і давала якісь коментарі. Тепер Каменських взагалі перестала показувати чоловіка, навіть у важкий для себе період.

У мережі тим часом уже поширилися чутки про розставання пари, про зради Потапа і навіть їхнє розлучення. Але поки що це залишається лише чутками, адже артисти офіційних коментарів не давали.

У Сторі Настя показала, хто зараз її балує замість чоловіка: "Дякую, мої дорогі, ви - велика підтримка!".

На даний момент Настя проходить інтенсивне лікування, і її лікар відвідує її щодня двічі для проведення процедур, які, хоч і не дуже приємні, необхідні її одужання.

Вона порівнює проблеми зі своїми голосовими зв'язками із травмами в інших частинах тіла. При травмі в нозі, наприклад, можна ходити, але швидко бігати не вийде до повного відновлення. Те саме відбувається з голосовими зв'язками: Настя може співати в низькій тональності, але не може витримувати високі ноти через новоутворення на своїх зв'язках.

Нагадаємо, на тлі скандалу з піснею Руслана Ханумака у Мережі згадали про конфуз Потапа з треком "Волонтер".

Також Politeka.net писала про жорстку критику на адресу Полякової, Каменських та інших співачок, які змінили репертуар.

Крім того, Politeka.net писала, що екс-підопічна Потапа може увійти до складу національного журі "Євробачення-2023"