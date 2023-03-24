Премьера трека «Дика дичка» повлекла за собой волну хейта и заявление ее автора Руслана Ханумака об окончании своей музыкальной карьеры.

И это повлекло за собой новую волну обсуждений, пишет Politeka.net.

Так, одни пользователи соцсетей прокомментировали заявление Руслана Ханумака одобрительно. Мол, свои ошибки надо признавать и исправлять, а другие призывают его не воспринимать критику в свой адрес так глубоко и тем более не бросать сцену.

Напомним, Ханумак заявил, что из музыкальной индустрии он уйдет.

«Мне не место в музыке и я уйду из музыкальной индустрии, чтобы не портить ваш музыкальный вкус. Хочу поблагодарить девушек и женщин, которые снялись у меня в клипе, это было ради вас. Вы красавицы, спасибо вам еще раз», - заявил Ханумак, которого захейтили из-за песни «Дика дичка».

Комментируя заявление Ханумака, некоторые из пользователи в Инстаграм встали на защиту Ханумака и даже вспомнили о Потапе, оконфузившегося песней о волонтерах.

«Руслан, не нужно уходить из музыки из-за хейта. Это же реально провокация»,

«Лучше бы Потап извинился за ту мерзость»,

«Да тю! Хейт был 100% проплачен! такой же хейт был на Тринчере и Пазике! да и не только на них. это «обычный» кибербуллинг! и пошли они в ср…!!! клип то офигенный!»,

«Человек вложил силы в песню, чтобы поддержать украинских военных, но вместо поддержки получил море хейта. В то время, когда украинцы должны быть объединенными. С такими соотечественниками и враги не нужны»,

"Потап волонтеров о..рал, а вы девушек военных. Хорошо, хоть поняли, вот за это спасибо".

«Это что, прикол? Что-то вы быстро сдались. Песнь как песня. А хейт он всегда. Есть всегда те кому не ко времени все»,

«Я надеюсь что это шутка!!! Дичка это пушка. У каждого разный вкус, и каждый слушает что нравится. А ХЕЙТ всегда был, будет и учитывать диванных критиков которые не способны держать свое г..но во рту, то не стоит. У каждого артиста своя публика и свои хейтеры. Руслан, не обращайте внимания, а работайте во благо своей аудитории».

Скандал разразился после того, как украинско-американская группа HANUMIKE выпустила дуэтную работу со звездой сериала "Папик" Дашей Петрожицкой. Трек был посвящен женщинам в ВСУ, которые, несмотря ни на что, не только остаются самыми отважными, но и самыми красивыми.

Но украинцев возмутили слова песни, а артистов обвинили в хайпе.

Так что Ханумак на фоне скандала заявил о своем решении уйти из музыки.

Напомним, что ранее в похожую ситуацию попал Потап, которого публика захейтила из-за песни «Волонтер».

Также Politeka.net писала о жесткой критике в адрес Поляковой, Каменских и других певиц, сменивших репертуар.