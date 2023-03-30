Так, голосование за состав национального жюри "Евровидение-2023" началось в "Дие", пишет Politeka.net.
Именно он будет распределять баллы между странами в финале конкурса «Евровидение-2023». Опрос продлится до 5 апреля, а принять в нем участие может каждый украинец от 14 лет.
Можно проголосовать только за одного кандидата, а их пятнадцать.
Среди них оперная певица Елена Гребенюк, певец, хореограф, шоумен Амадор Лопес, хореограф-постановщик Елена Шоптенко, пианист Евгений Хмара, фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук, участник группы "ТНМК" Александр "Фоззи" Сидоренко, заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко, основатель группы ADAM Михаил Клименко, певица Светлана Тарабарова, а также певица ROXOLANA.
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К слову, Роксолана Сирота, которая взяла псевдоним ROXOLANA, принимала участие в шоу «Голос країни-9», снималась в сериале «Дежурный врач», а также соревновалась за право представить Украину на «Евровидении-2022», заняла 4-е место.
В «Голосе страны» тренером девушки был Потап.
«Я просто в восторге от тренерского состава девятого сезона! Мне очень нравятся все судьи, нет ни одного фаворита. Счастлива, что Потапа задел мой вокал. Уверена, как наставник он поможет мне раскрыться», – делилась ROXOLANA своими эмоциями, попав на шоу «Голос країни-9».
«Очень красивая девушка», «Ей можно просто стоять и даже не петь», «Очень красивая», - отмечали зрители красоту певицы, высказывая также предположение, что на фоне других участников Голоса страны-9 ее вокальные данные проигрывают.
Напомним, вокруг Потапа разразился новый скандал.
Также сообщалось, что на фоне скандала с песней Руслана Ханумака в Сети упомянули о конфузе Потапа с треком "Волонтер".
Также Politeka.net писала о жесткой критике в адрес Поляковой, Каменских и других певиц, сменивших репертуар.