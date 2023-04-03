Не так давно Каменских отменила все концерты и занялась своим лечением из-за возможной потери голоса.

Недавно Каменских рассказала, что получила серьезную травму связок, ей придется усердно лечиться и стараться поправиться как можно скорее. По словам Каменских, она очень внимательно относится к осмотрам и не пропускает их, посещает врача.

Несмотря на печальное известие, Потапа рядом не оказалось. Обычно пара всегда мелькала друг у друга в стори и давала какие-то комментарии. Теперь же Каменских вообще перестала показывать мужчину, даже в тяжелый для себя период.

В сети тем временем уже распространились слухи о расставании пары, об изменах Потапа и даже их разводе. Но пока это остается лишь слухами, ведь артисты официальных комментариев не давали.

В Стори Настя показала, кто сейчас ее балует вместо супруга: "Спасибо, мои дорогие, вы - большая поддержка!".

На данный момент Настя проходит интенсивное лечение, и ее врач посещает ее каждый день дважды для проведения процедур, которые, хоть и не очень приятны, необходимы для ее выздоровления.

Она сравнивает проблемы со своими голосовыми связками с травмами в других частях тела. При травме в ноге, например, можно ходить, но бегать быстро не получится до полного восстановления. То же самое происходит с голосовыми связками: Настя может петь в низкой тональности, но не может выдерживать высокие ноты из-за новообразований на своих связках.

Напомним, на фоне скандала с песней Руслана Ханумака в Сети упомянули о конфузе Потапа с треком "Волонтер".

Также Politeka.net писала о жесткой критике в адрес Поляковой, Каменских и других певиц, сменивших репертуар.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-подопечная Потапа может войти в состав национального жюри "Евровидения-2023"