Недавно Каменских рассказала, что получила серьезную травму связок, ей придется усердно лечиться и стараться поправиться как можно скорее. По словам Каменских, она очень внимательно относится к осмотрам и не пропускает их, посещает врача.
Несмотря на печальное известие, Потапа рядом не оказалось. Обычно пара всегда мелькала друг у друга в стори и давала какие-то комментарии. Теперь же Каменских вообще перестала показывать мужчину, даже в тяжелый для себя период.
В сети тем временем уже распространились слухи о расставании пары, об изменах Потапа и даже их разводе. Но пока это остается лишь слухами, ведь артисты официальных комментариев не давали.
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На данный момент Настя проходит интенсивное лечение, и ее врач посещает ее каждый день дважды для проведения процедур, которые, хоть и не очень приятны, необходимы для ее выздоровления.
Она сравнивает проблемы со своими голосовыми связками с травмами в других частях тела. При травме в ноге, например, можно ходить, но бегать быстро не получится до полного восстановления. То же самое происходит с голосовыми связками: Настя может петь в низкой тональности, но не может выдерживать высокие ноты из-за новообразований на своих связках.
Напомним, на фоне скандала с песней Руслана Ханумака в Сети упомянули о конфузе Потапа с треком "Волонтер".
Также Politeka.net писала о жесткой критике в адрес Поляковой, Каменских и других певиц, сменивших репертуар.
Кроме того, Politeka.net писала, что экс-подопечная Потапа может войти в состав национального жюри "Евровидения-2023"