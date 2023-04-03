У сторіс на своїй сторінці в Instagram артистка вирішила відповісти на кілька запитань шанувальників. Звісно, у Санти, яка завжди тримає себе в бездоганній фізичній формі, запитали, як схуднути.

"Я зрозуміла зовсім нещодавно, що все робила не так. Перше і найголовніше, з чого треба почати - здати аналізи. Індекс НОМА, глюкоза, інсулін, В12, цинк, магній, кальцій, залізо, феритин, калій, натрій, мідь, вітамін Д, гормони щитоподібної залози (ТТГ, ТЗ, Т4 вільний, АТПО), тестостерон, пролактин, ДГТ", — пише Дімопулос.

Вона наголосила, що немає одного протоколу, який підійде для всіх, і це дуже важливо зрозуміти.

"Комусь підходить інтервальне голодування, а для людей з проблемами з жовчним - ні. Комусь — супернизьковуглеводний, а іноді і кето раціон, для інших же - це жах. Тому я інколи дивуюсь новомодним дієтологам, які всім приписують одне й те ж саме за дорого) Я впевнена, краще спокійно і повільно, зате без стресу і відкатів. З моїх порад: «чистий і живий», поживний і різноманітний раціон (який підходить вам і не завдає проблем і голоду), спорт і правильний догляд завжди спрацюють", — пояснила Санта Дімопулос.

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