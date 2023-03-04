У 2021 році зірка, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, вийшла заміж за бізнесмена на ім'я Алмаз. Її чоловік – непублічна особистість. Відомо, що бізнесмен казахського походження має мільйонні статки, і вже кілька років Іванна разом із ним живе в Швейцарії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Іванна Онуфрійчук похвалилася кадрами з заходу, на якому їй вдалося побути в ролі ведучої.

"Коли улюблена професія дає можливість долучитися до добрих справ, вона стає ще улюбленішою!🥰 Я досі під враженнями від заходу, який організували наші українці у Цюриху, ведучою якого я була разом із неймовірним Рето Бреннвальдом - Ukrainian Fashion Day", — пишет зірка.

Ведуча розповіла, що в той вечір під час аукціону, який відбувся на заході, її благодійний фонд зібрав 1350 франків. Вся сума, за її словами, буде спрямована на програму, в межах якої вона з командою закуповує українську літературу для дітей, що перебувають у Швейцарії.

Але окрім компліментів Іванні Онуфрійчук у коментарях дісталася й порція критики:

"Це моветон вдягати на благодійний захід прикраси за десятки тисяч доларів!всі виглядають скромно, лише Іванна прийшла себе показати і розважити".

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