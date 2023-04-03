В сторис на своей странице в Instagram артистка решила ответить на несколько вопросов поклонников. Конечно, у Санты, которая всегда держит себя в безупречной физической форме, спросили, как похудеть.

"Я поняла совсем недавно, что все делала не так. Первое и самое главное, с чего нужно начать – сдать анализы. Индекс НОМА, глюкоза, инсулин, В12, цинк, магний, кальций, железо, ферритин, калий, натрий, медь, витамин Д, гормоны щитовидной железы (ТТГ, ТС, Т4 свободный, АТПО), тестостерон, пролактин, ДГТ", — пишет Димопулос.

Она подчеркнула, что нет одного протокола, который подойдет всем, и это очень важно понять.

"Кому-то подходит интервальное голодание, а для людей с проблемами с желчным - нет. Кому-то — супернизкоуглеводный, а иногда и кето рацион, для других же - это ужас. Поэтому я иногда удивляюсь новомодным диетологам, которые всем приписывают одно и то же за дорого) Я уверена, лучше спокойно и медленно, зато без стресса и откатов. Из моих советов: «чистый и живой», питательный и разнообразный рацион (подходящий вам и не причиняющий проблем и голода), спорт и правильный уход всегда сработают", — пояснила Санта Димопулос.

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