На початку лютого Ольга Харлан втратила свою бабусю, а тепер у її родині сталася ще одна трагедія. На своїй сторінці в Instagram спортсменка повідомила про смерть свого дідуся та показала зворушливе фото з ним.

"Прощавай, дідусь💔Ти був найкращим, найсмішнішим та найдбаливішим. Дякую, за кожну хвилину, яку ми привели з тобою. Це все залишиться з нами. ТИ залишишься з нами. У наших спогадах, у наших серцях. Життя без тебе буде однотонним. Ти пишався кожним нашим кроком, кожним досягненням. Я обіцяю, ніколи не зупинятись тебе радувати. Ти завжди будеш зі мною… Твої «паСаны» тебе дуже сильно люблять💔 Прощавай, дідусь💔Як же боляче…", — написала зірка під світлиною.

Українці в коментарях підтримали Ольгу Харлан та висловлюють свої співчуття:

"Олечка, співчуваю! Тримайтесь🙏🏼";

"Співчуваю. Знала його особисто. Дуже чуйний і уважний чоловік. Завжди дуже привітні з дружиною. Найщиріші співчуття. Царство небесне";

"Світла пам'ять. Любов найрідніших залишається в тобі назавжди";

"Він був чудовим, пам’ятаю. Співчуваю дуже!".

Раніше Ольга показала останнє фото зі своєю бабусею, яке було зроблене за два тижні до її смерті, коли спртсменка приїздила додому з-а кордону.

Нагадаємо, що у родині Ольги Харлан відбулося поповнення, фото та ім'я малюка.

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