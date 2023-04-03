Українська виконавиця Злата Огневич вирішила відповісти на найпопулярніші теми, а також розповіла про незручні випадки у її житті та житті близьких. Артистка зізналася, що траплялися й сумні історії з фінансами.
У Злати поцікавилися в Інстаграм, чи вона колись втрачала великі суми грошей і як виходила з подібних ситуацій. Одна з її шанувальниць якраз зіткнулася з шахраями.
"На щастя, подібних історій у мене не було. А ось у моєї мами були. Ще згадала дитячу історію, квартиранти втекли, не розплатившись за оренду та комунальні послуги. Там була велика сума. Ми потім збирали цілий рік, щоб закрити фінансове питання" , - зізналася Злата, розповівши сумну історію.
Відповіла Огневич також на тему харчування, як не заїдати стрес і які можуть бути методи боротьби при цьому.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
"Бумеранг пішов": у росії стався землетрус, люди в паніці вибігали з будинків
"Підриває ударний потенціал": українцям розкрили правду про приліт по АЗОМу в Бахмуті
Штраф майже 70 тисяч: українцям посилять покарання за поширене порушення
Росіяни вдарили по центру міста, багато жертв і постраждалих: перші кадри та подробиці
«Потрібно зрозуміти суть. Чому ви це робите? Харчування – це частина тебе та твого стану зараз. Зміни, підхід та усвідомленість. Оце мій перший сніданок, хоча вже час бранчу, а колись було зовсім по-іншому. Тепер я думаю, що буде завтра, якщо я обираю таке сьогодні», - поділилася Огневич своїми висновками.
Нагадаємо, "Холостячка" Огневич без зайвого пафосу та шуму показала, як балує себе
А ще Politeka повідомляла, що "Холостячка" Огневич вразила ефектним чином разом із вирізом
Також Politeka писала, що "Холостячка" Огнєвіч влаштувала магічний ритуал, насмішивши українців