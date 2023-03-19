Певица Злата Огневич, которая была главной героиней на шоу "Холостячка", показала стильный образ, поделившись фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая заняла третье место на Евровидение, а после этого победила на проекте "Маска". Уже несколько лет назад Огневич стала главной героиней шоу "Холостячка", где выбрала победителем бизнесмена Андрея Задворного. Но пара сразу же после проекта решила разойтись. Уже в блоге Злата признавалась, что после расставания ей нужна помощь специалиста, чтобы разобраться в себе. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Злата опубликовала фото, где позировала в черном наряде с вырезом.

"Настроение дня — работать)) Потому что, скоро премьера", - написала Злата в ответе.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Почти 7 лет за тобой слежу везде, и определенный вывод в этом точно могу сделать именно по работе.. Таких трудолюбивых и деятельных упорно как ты,.. ну очень не много! Да не забывай хоть иногда переводить дыхание;) Тимпаче в воскресенье))";

"Какая вы очаровательная и невероятная девушка";

"Типикал стратегия: миллионы песен бессмысленны. Альбомов никто не делает".

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