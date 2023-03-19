Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая заняла третье место на "Евровидении". После этого знаменитость победила на шоу "Маска", а потом стала главной героиней шоу "Холостячка", где выбрала победителем бизнесмена Андрея Задворного. Но пара сразу разошлась и артистка признавалась, что после этого ей понадобилась помощь специалиста, чтобы разобраться в себе.

Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Огневич опубликовала ролик, где показала обряд, который поможет Украине победить.

"Говорят, что репосты могут усилить этот обряд. Так проверим!"; - написала под видео Огневич.

Фанаты поставили более тысячи лайков, включая певицу Элину Иващенко, Тараса Цымбалюка и Владимира Ярославского, и написали комментарии:

"Скорее бы уж. Ждем с нетерпением!!! Хоть бы сработало";

"Рассмешили спасибо, за хорошее настроение";

"Гадальная бомба. Давай куклу вуду на того детка. Имею хорошие идеи что с ней можно сделать )))";

"Такая необычайная! Когда можно прийти на гадание?

Буду с цветами и шампанским…";

"А крест зачем рисовать? люди задумайтесь над такими вещами. Надеюсь у вас все будет хорошо)".

Напомним, Огневич посоветовала, как реагировать на некорректные вопросы

Также Politeka сообщала, что Огневич пожаловалась на перемены со здоровьем, начало настораживать

Также Politeka писала, что Огневич пристыдила некоторые виды путешествий в Украине