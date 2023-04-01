В этот раз в сети Злата решила показать, как обычно проходят ее съемки и какой минус в них есть. После этого артистка показала и другую себя - как ее балуют близкие, и как она сама любит расслабиться без лишнего пафоса.

«Вот вам первые бэкстейдж-кадры. После стольких приседаний я решила завтра не идти в спортзал. Если серьезно, я обожаю свою профессию за возможность работать в креативной сфере. При этом постоянно учусь и узнаю что-то новое. Я очень счастливый человек!» - поделилась Злата.

После она показала другую сторону медали и своей жизни. Не только модные кадры и яркая жизнь бывает в ее буднях. Иногда радуют ее и простые мелочи – тут и рыба, огнурцы соленые, и отдых с друзьями.

«Когда друзья знают, чем угощать!» - поделилась Злата своей радостью.

Ранее Злата Огневич показала фрагмент своего трогательного выступления перед украинскими защитниками.

"Концерты россиян, как изречение о Париже - увидеть и умереть 😅", - шутит артистка под видео.

Поклонники в комментариях поддержали Злату Огневич и не сдерживают отвращения от выступления россиянки, но не все украинцы оценили такое сравнение.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм