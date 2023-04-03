Украинская исполнительница Злата Огневич решила ответить на самые популярные темы, а также рассказала о неловких случаях в ее жизни и жизни близких. Артистка призналась, что бывали и печальные истории с финансами.

У Златы поинтересовались в Инстаграм, теряла ли она когда-то большие суммы денег и как выходила с подобных ситуаций. Одна из ее поклонниц как раз столкнулась с мошенниками.

"К счастью, подобных историй у меня не было. А вот у моей мамы были. Еще вспомнила детскую историю, квартиранты сбежали, не расплатившись за аренду и коммунальные услуги. Там была большая сумма. Мы потом собирали целый год, чтобы закрыть финансовый вопрос", - призналась Злата, рассказав печальную историю.

Ответила Огневич также и на тему питания, как не заедать стресс и какие могут быть методы борьбы при этом.

«Нужно понять суть. Почему вы это делаете? Питание – это часть тебя и твоего состояния сейчас. Перемены, подход и осознанность. Вот это мой первый завтрак, хотя уже время бранча, а когда-то было совсем по-другому. Теперь я думаю, что будет завтра, если я выбираю такое сегодня» - поделилась Огневич своими выводами.

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