Актриса, переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вирішила поскаржитися на поведінку на кордоні.

Відома актриса, переможниця танцювального шоу та перша "Холостячка" вирішила висловитися про свою поїздку і незручний момент, який трапився з нею та сином. Зірка проводила чергову відпустку в Єгипті, тож встигла показати багато яскравих знімків.

«Доброго ранку. Кайф прокинутися вдома, ще б непогано всі речі перепрати.

Зараз я покажу вам, як ми поверталися. Політ пройшов нормально! А потім ми приїхали на кордон і простояли там десять годин.

Причому ми хотіли розвернутися та побути в Польщі, але прикиньте, поліція не дозволила!» – поскаржилася Мишина.

Також актриса, яка після схуднення викликала багато критики та інегативу, продовжує показувати в мережі свої щасливі моменти. Ксенію Мішину активно критикують за її демонстрацію безтурботного життя, тоді як інші сильно обмежують себе.

Нещодавні відео Ксенії, записані на відпочинку, привернули увагу також до образу актриси. У короткому сарафані вона прогулялася вулицею і похвалилася не лише вдалою засмагою.

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