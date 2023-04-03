Актриса, победительница "Танці зі зірками" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина решила пожаловаться на поведение на границе.

Известная актриса, победительница танцевального шоу и первая "Холостячка" решила высказаться о своей поездке и неловком моменте, который случился с ней и сыном. Звезда проводила очередной отпуск в Египте, поэтому успела показать много ярких снимков.

«Доброго утреца. Кайф проснуться дома, еще бы неплохо все вещи перестирать.

Сейчас покажу вам, как мы возвращались. Полет прошел нормально! А потом мы приехали на границу и простояли там десять часов.

Причем мы хотели развернуться и побыть в Польше, но прикиньте, полиция не разрешила!» - пожаловалась Мишина.

Также актриса, которая после похудения вызвала много критики и инегатива, продолжает показывать в сети свои счатсливые моменты. Ксению Мишину активно критикуют за ее демонстрацию беззаботной жизни, в то время как другие сильно себя ограничивают.

Недавные видео Ксении, записанные на отдыхе, привлекли внимание также и к образу актрисы. В коротком сарафане она прогулялась на улице и похвалилась не только удачным загаром.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.