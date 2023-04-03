Катерина Репяхова, молода дружина Віктора Павлика, вирішила розповісти про шахраїв, які її мало не позбавили коштів.

Молода дружина українського артиста Віктора Павлика розповіла, як мало не стала жертвою обману через фіктивний чек у своєму магазині. Дівчина вирішила попередити інших, щоби можливі жертви не потрапили, як вона сама, в таку ситуацію.

На скріншотах видно, як дівчина-замовник попросила гроші за дитячі речі назад через якісь сімейні обставини. У відповідь її попередили, що замовлення вже пакувалося і готувалося до відправки.

Після того, як Катерина провела перевірку, виявилося, що кошти не було переведено зовсім, а дівчина була простою ошуканкою, яка бажає отримати гроші в магазині.

«Вчора з нами у міміш трапилася неприємна ситуація, замовлення робила аферистка. І попросила гроші повернути назад, коли я їх перевірила – вони не приходили! Отак виглядає підроблена квитанція. Магазини, будьте уважні, перевіряйте дані! – попередила Катерина.

Нагадаємо, Катерина нещодавно лягла під ніж пластичного хірурга. Зокрема, Катерина Репяхова зробила довгоочікувану ринопластику, хоч її коханий чоловік був проти операції. У своїх Інстаграм-сториз блогерша показала, як зараз виглядає її ніс після хірургічного втручання.

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