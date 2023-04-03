Молода дружина українського артиста Віктора Павлика розповіла, як мало не стала жертвою обману через фіктивний чек у своєму магазині. Дівчина вирішила попередити інших, щоби можливі жертви не потрапили, як вона сама, в таку ситуацію.
На скріншотах видно, як дівчина-замовник попросила гроші за дитячі речі назад через якісь сімейні обставини. У відповідь її попередили, що замовлення вже пакувалося і готувалося до відправки.
Після того, як Катерина провела перевірку, виявилося, що кошти не було переведено зовсім, а дівчина була простою ошуканкою, яка бажає отримати гроші в магазині.
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«Вчора з нами у міміш трапилася неприємна ситуація, замовлення робила аферистка. І попросила гроші повернути назад, коли я їх перевірила – вони не приходили! Отак виглядає підроблена квитанція. Магазини, будьте уважні, перевіряйте дані! – попередила Катерина.
Нагадаємо, Катерина нещодавно лягла під ніж пластичного хірурга. Зокрема, Катерина Репяхова зробила довгоочікувану ринопластику, хоч її коханий чоловік був проти операції. У своїх Інстаграм-сториз блогерша показала, як зараз виглядає її ніс після хірургічного втручання.
Нагадаємо, дружина Віктора Павлика показала, що трапилося з її губами після уколів краси.
Як ще Politeka писала, дружина Павлика збільшила губи, насмішивши українок виглядом.
Також Politeka повідомляла, що дружина Павлика розчарувала експериментом із зовнішністю, показавши обличчя зблизька.