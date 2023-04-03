Катерина Репяхова, молодая жена Виктора Павлика, решила рассказать о мошенниках, которые ее чуть не лишили средств.

Молодая жена украинского артиста Виктора Павлика рассказала, как едва не стала жертвой обмана из-за фиктивного чека в своем магазине. Девушка решила предупредить других, чтобы возможные жертвы не попались, как она сама, в такую ситуацию.

На скриншотах видно, как девушка-заказчик попросила деньги за детские вещи назад из-за каких-то семейных обстоятельств. В ответ ее предупредили, что заказ уже паковался и готовился к отправке.

После того, как Катерина провела проверку, оказалось, что средства не были переведены вовсе, а девушка была простой обманщицей, желающей получить деньги магазина.

«Вчера с нами в мимиш случилась неприятная ситуация, заказ делала аферистка. И попросила деньги вернуть назад, когда я их проверила – они и не приходили! Вот так выглядит поддельная квитанция. Магазины, будьте внимательны, проверяйте данные!» - предупредила Катерина.

Напомним, Катерина недавно легла под нож пластического хирурга. В частности, Екатерина Репяхова сделала долгожданную ринопластику, хотя ее любимый муж был против операции. В своих Инстаграм-сториз блогерша показала, как сейчас выглядит ее нос после хирургического вмешательства.

Напомним, жена Виктора Павлика показала, что случилось с ее губами после уколов красоты.

Как еще Politeka писала, жена Павлика увеличила губы, насмешив украинок видом.

Также Politeka сообщала, жена Павлика разочаровала экспериментом с внешностью, показав лицо вблизи.