Актори студії "Квартал 95" з початку війни об'єдналися з колективом "Жіночого кварталу" і тепер дають спільні концерти, багато виступають перед військовими та з благодійними ініціативами. Так, перший великий телевізійний концерт студії був присвячений Дню незалежності, і з того часу актори роблять подібні виступи регулярно.
Так, на сторінці проекту в Instagram опублікували відео з чергового телевізійного концерту "Кварталу 95", в якому зірки заспівали пронизливу пісню про жінок на війні.
Актори "Квартал 95" разом із дівчатами з "Жіночого кварталу" стояли на сцені та виконували пронизливу пісню, тоді як на екранах за їхніми спинами було відео зі сміливими та рішучими українськими захисниками, які пішли на фронт захищати Україну. У залі тим часом багато глядачів не стримували сліз.
"З великою повагою, вдячністю та любов'ю до наших жінок-захисниць", - йдеться у підписі до відео.
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Користувачі не пройшли повз і тут же почали коментувати відео:
"Низький уклін та безмежна подяка кожному захиснику та захисниці України".
"Ми всім серцем молимося за вас".
"Як завжди, до сліз в очах і мурах по тілу. Ви неймовірні. І велике спасибі нашим захисникам та захисникам".
"Низький уклін усім захисникам України, слава ЗСУ".
"Бережи, Боже, наших рідних захисників та захисниць".
"Супер! Як завжди, в саме серце".
"Бережи, Боже, наших захисників та захисниць. Слава Героям".
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