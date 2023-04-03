Популярна українська хореограф та учасниця "Танців зі зірками" Ілона Гвоздєва, яка під час війни створила "жіночий клуб" і почала проводити благодійні вечірки, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася милим відео та повідомила радісну новину.

У короткому ролику Ілона знята у дивовижній локації, мабуть, під час відпочинку у Карпатах. Перед камерою вона з'явилася, сидячи в гамаку, на ній затишний білий халат, волосся трохи розпатлане вітром, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Гвоздєва розповіла, що її жіночому ком'юніті вдалося закрити збір на допомогу мешканцю Київщини:

"Всім гарного вихідного. В мене для вас чудова новина! Ми закрили збір @uwu_gvozdeva. Захід було створено з метою відновлення будинку літнього самотнього чоловіка - Савченко Івана Петровича, котрий постраждав внаслідок ракетного удару у селі Димидів, що на Київщині (село було в окупації 1,5 місяці). Зібрали 106 050 гривень. Сьогодні якраз визначна дата - річниця визволення Київщини. 2 квітня 2022 року українцям повідомили, що в Київській області не залишилося жодного російського підрозділу. За час окупації тут загинули 1 374 людини, зокрема 38 дітей. Вічна пам’ять загиблим! Слава ЗСУ! Дякую усім, хто допоміг зібрати кошти!".

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