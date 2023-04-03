Популярна співачка Ані Лорак, яка днями зробила заяву, в якій зізналася, чому обрала залишитись у Росії, продовжує ділитися подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала фото із коханим-іноземцем на відпочинку у Дубаї.

На новій фотографії щаслива Лорак знята з новим коханцем Ісааком Віджраком, якого вперше показала публіці на День святого Валентина. Як видно, парочка відпочиває на пляжі, а у підписі до публікації зірка дякує за відпочинок розкішному дубайському готелю.

"Приємні спогади з @isaac_vidjrakou ❤️", - підписала кадр артистка.

Цікаво, що Лорак закрила можливість коментувати це фото для своїх фоловерів. Мабуть, артистка-зрадниця побоюється критики, яка на неї посипалася після того, як вона нарешті озвучила свою позицію у війні, яку розв'язала росія в Україні.

Як відомо, кілька днів тому Лорак зробила заяву в соцмережі, що обрала залишитись у росії і там продовжувати свою кар'єру. Цю посаду співачка написала після того, як у деяких російських містах почали скасовувати її концерти, звинувативши в тому, що вона спрямовує кошти на допомогу ЗСУ. Лорак також додала, що ніколи не підтримувала грошима українську армію. Також вона продовжує називати війну "конфліктом".

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