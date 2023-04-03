Популярна українська балерина, директор Київського хореографічного коледжу та багаторічна суддя проекту "Танці зі зірками" Катерина Кухар часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кумедне відео та поділилася корисним лайфхаком.
Як видно, в якому ролику Катя знята, сидячи у затишному кафе з філіжанкою еспресо на столі, який вона одним спритним рухом випиває. Перед камерою вона з'явилася в загадковому образі - на ній стильний ніжно-блакитний костюм, волосся акуратно покладене, а на обличчі величезні темні окуляри. При цьому на тлі звучить на повторі фраза: "More espresso, less depresso".
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Кращі ліки! Кава - це мій улюблений напій, у будь-якій незрозумілій ситуації - просто пий каву".
"Найкращі ліки".
"Супер, Катя. Чарівна".
"Леді Шанель".
"Мантра на тиждень".
"Яка ж ви чарівна".
"Джеймс Бонд, агент 007" одразу згадався! Супер!".
"Люблю еспресо".
"Красуня".
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Україна може повернути собі ядерний статус: «Відразу після…»
"Світла пам'ять прекрасному актору!": обірвалося життя народного артиста України
Важливий овоч б'є цінові рекорди, коли чекати на здешевлення: то гречка по 100 і яйця по 60, а тепер це
«Влітку до Києва прийдуть російські війська»: Паша Мерседес розповів, що йому пообіцяв путін
Нагадаємо, "Мами точно зрозуміють": вагітна Тарабарова розповіла, як "народила" свій новий альбом.
Як повідомляла Politeka, "Дуже близька кожній з нас": Світлана Лобода розповіла про особливу пісню російською мовою.
Також Politeka писала, що "Це те, що рятує мене": дружина Бабкіна поділилася незвичайним секретом, фото.