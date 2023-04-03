Популярна українська балерина, директор Київського хореографічного коледжу та багаторічна суддя проекту "Танці зі зірками" Катерина Кухар часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кумедне відео та поділилася корисним лайфхаком.

Як видно, в якому ролику Катя знята, сидячи у затишному кафе з філіжанкою еспресо на столі, який вона одним спритним рухом випиває. Перед камерою вона з'явилася в загадковому образі - на ній стильний ніжно-блакитний костюм, волосся акуратно покладене, а на обличчі величезні темні окуляри. При цьому на тлі звучить на повторі фраза: "More espresso, less depresso".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Кращі ліки! Кава - це мій улюблений напій, у будь-якій незрозумілій ситуації - просто пий каву".

"Найкращі ліки".

"Супер, Катя. Чарівна".

"Леді Шанель".

"Мантра на тиждень".

"Яка ж ви чарівна".

"Джеймс Бонд, агент 007" одразу згадався! Супер!".

"Люблю еспресо".

"Красуня".

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