Актеры студии "Квартал 95" с начала войны объединились с коллективом "Женского квартала" и теперь дают совместные концерты, много выступают перед военными и с благотворительными инициативами. Так, первый большой телевизионный концерт студии был приурочен ко Дню независимости, и с того времени актеры делают подобные выступления регулярно.

Так, на странице проекта в Instagram опубликовали видео с очередного телевизионного концерта "Квартала 95", в котором звезды спели пронзительную песню о женщинах на войне.

Актеры "Квартал 95" вместе с девушками из "Женского квартала" стояли на сцене и исполняли пронзительную песню, в то время, как на экранах за их спинами было видео со смелыми и решительными украинскими защитницами, которые ушли на фронт защищать Украину. В зале в это время многие зрители не сдерживали слез.

"С большим уважением, благодарностью и любовью к нашим женщинам-защитницам", - говорится в подписи к видео.

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать видео:

"Низкий поклон и безграничная благодарность каждому защитнику и защитнице Украины".

"Мы всем сердцем молимся о вас".

"Как всегда, до слез в глазах и муравьев по телу. Вы невероятны. И большое спасибо нашим защитницам и защитникам".

"Низкий поклон всем защитникам Украины, слава ВСУ".

"Береги, Боже, наших родных защитников и защитниц".

"Супер! Как всегда, в самое сердце".

"Береги, Боже, наших защитников и защитниц. Слава Героям".

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