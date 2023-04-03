Цього разу на своїй сторінці в Instagram шоумен розмістив кумедне відео, в якому він спробував відповісти на шкільні питання для дітей другого класу, які йому задав молодий український вчитель та зірка ТікТоку Антон Атаманчук.

Олександрові Педану довелося помізкувати над п'ятьма питаннями:

Розклади на розрядні доданки число 249 Яка різниця між числом і цифрою? Яка частина мови відповідає на питання "котрий?" З чого складається ґрунт? Чим відрізняється цінність від вартості?

"Відповідаю на питання 2-го класу з просто неймовірним вчителем Антоном Атаманчуком (він, до речі, справжня TikTok-зірка🤟). Тепер ви розумієте, чому Валерії доводилось вчити уроки самостійно) Батьки, ви як? Проходите шкільну програму з нуля?😂", — написав ведучий під відео.

Олександр Педан був вражений тим, що діти знають все це вже в другому класі, та відповів критикам Нової української школи, які вважають, що програма слабка й діти багато чого недовивчають.

У коментарях на публікацію відреагував популярний співак та ведучий Володимир Дантес: "Кааааайф!!! Так круто, що і вчитель молодий і зацікавлений!!! Дуже круто!!!".

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