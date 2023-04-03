В этот раз на своей странице в Instagram шоумен разместил забавное видео, в котором он попытался ответить на школьные вопросы для детей второго класса, которые ему задал молодой украинский учитель и звезда Тик Тока Антон Атаманчук.
Александру Педану пришлось поразмыслить над пятью вопросами:
- Разложите на разрядные слагаемые число 249
- Какая разница между числом и цифрой?
- Какая часть языка отвечает на вопрос "который?"
- Из чего состоит почва?
- Чем отличается ценность от стоимости?
"Отвечаю на вопросы 2-го класса с просто невероятным учителем Антоном Атаманчуком (он, кстати, настоящая TikTok-звезда). Теперь вы понимаете, почему Валерии приходилось учить уроки самостоятельно) Родители, вы как? Проходите школьную программу с нуля? 😂 ", - написал ведущий под видео.
Александр Педан был поражен тем, что дети знают все это уже во втором классе, и ответил критикам Новой украинской школы, которые считают, что программа слаба и дети многое не изучают.
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В комментариях на публикацию отреагировал популярный певец и ведущий Владимир Дантес: "Кааааайф!!! Так круто, что и учитель молод и заинтересован!!! Очень круто!!!"
Напомним, Александр Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь.
Как сообщала Politeka, Педан пояснил, как заявления Ефросининой и Поляковой помогают российской пропаганде.
Также Politeka писала, что Александр Педан предупредил о хитрых заявлениях Собчак и Дудя, на которые не надо вестись.