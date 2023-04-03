На концерті Артема Пивоварова глядачі у залі підспівували та знімали зворушливий момент на свої телефони.

Український співак Артем Пивоваров продовжує давати благодійні концерти. Під час його виступів іноді відбуваються дуже кумедні ситуації. Одну з них артист зняв на камеру смартфона та поділився кадрами зі своїми підписниками на сторінці в Інстаграм.

На відео зняли, як під час виконання Артемом Пивоваровим пісні "Думи", маленький хлопчик почав йому підспівувати у власний мікрофон. Виявилося, що малюк приніс із собою на коцерт мікрофон, у який співає вдома. Це так зворушило співака, що він почав співати дуже тихо, щоб у залі чули співи маленького українця. Тим часом, музикант акомпонував йому на гітарі.

Глядачі у залі підспівували та знімали зворушливий момент на свої телефони.

"Малий прийшов на концерт зі своїм мікрофоном", - підписав відповідне відео Артем Півоваров.

У коментарях користувачі мережі не могли не захопитися хлопчиками і зазначали, що з нього може вирости справжній артист:

"Артем, у тебе росте гідна заміна", "Майбутній артист", "А погляд то в нього якийсь крутий", "Підготувався, напевно, артистом буде в майбутньому".

Похвалила його також співачка Надя Дорофєєва , яка співає пісню "Думи" разом з артистом: "Я в повному захваті"

Нагадаємо, що Артем Пивоваров в оточенні дітей здивував уроком історії, українці в захваті.

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