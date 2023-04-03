На концерте Артема Пивоварова зрители в зале подпевали и снимали трогательный момент на свои телефоны.

Украинский певец Артем Пивоваров продолжает давать благотворительные концерты. Во время его выступлений иногда происходят очень забавные ситуации. Одну из них артист снял на камеру смартфона и поделился кадрами со своими подписчиками на странице в Инстаграм.

На видео запечатлили, как во время исполнения Артемом Пивоваровым песни "Думи", маленький мальчик начал ему подпевать в собственный микрофон. Оказалось, что малыш принес с собой на коцерт микрофон, в который поет дома. Это так растрогало певца, что он начал петь очень тихо, чтобы в зале слышали пение маленького украинца. Тем временем музыкант акомпонировал ему на гитаре.

Зрители в зале подпевали и снимали трогательный момент на свои телефоны.

"Малой пришел на концерт со своим микрофоном", - подписал соответствующее видео Артем Пивоваров.

В комментариях пользователи сети не могли не восхиться мальчиков и отмечали, что из него может вырасти настоящий артист:

"Артем, у тебя растет достойной замена", "Будущий артист", "А взгляд то у него какой крутой", "Подготовился, наверное, артистом будет в будущем".

Похвалила мальчика и певица Надя Дорофеева, которая поет песню "Думи" вместе с артистом: "Я в полном восторге".

Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.

Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров эмоционально отреагировал на освобождение родного города.

Также Politeka писала, что Артем Пивоваров после премьеры с Поляковой удивил откровением.