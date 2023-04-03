Украинский певец Артем Пивоваров продолжает давать благотворительные концерты. Во время его выступлений иногда происходят очень забавные ситуации. Одну из них артист снял на камеру смартфона и поделился кадрами со своими подписчиками на странице в Инстаграм.
На видео запечатлили, как во время исполнения Артемом Пивоваровым песни "Думи", маленький мальчик начал ему подпевать в собственный микрофон. Оказалось, что малыш принес с собой на коцерт микрофон, в который поет дома. Это так растрогало певца, что он начал петь очень тихо, чтобы в зале слышали пение маленького украинца. Тем временем музыкант акомпонировал ему на гитаре.
Зрители в зале подпевали и снимали трогательный момент на свои телефоны.
"Малой пришел на концерт со своим микрофоном", - подписал соответствующее видео Артем Пивоваров.
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В комментариях пользователи сети не могли не восхиться мальчиков и отмечали, что из него может вырасти настоящий артист:
"Артем, у тебя растет достойной замена", "Будущий артист", "А взгляд то у него какой крутой", "Подготовился, наверное, артистом будет в будущем".
Похвалила мальчика и певица Надя Дорофеева, которая поет песню "Думи" вместе с артистом: "Я в полном восторге".
Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.
Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров эмоционально отреагировал на освобождение родного города.
Также Politeka писала, что Артем Пивоваров после премьеры с Поляковой удивил откровением.