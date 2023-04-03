Напередодні мережу облетіло відео, як у Чат Рулетці українська дівчина натрапила на чеченського бойовика, який сидів із хлопчиком з України. Дитина, щойно побачивши українську символіку, вигукнула: "Слава Україні!". Співрозмовниця намагалася з'ясувати, як звуть хлопчика, з якого він міста, але чоловік не дозволив дитині дати відповідь.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катя Осадча, яка з початку повномасштабної війни серйозно зайнялася проблемою пошуку зниклих, а також цивільних полонених, повідомила, що ім'я хлопчика вдалося встановити.

"Український хлопчик у руках чеченського бойовика. Тільки уявіть на секунду, що це фото вашої дитини! Що вашу дитину викрали та відвезли до Росії. Росія продовжує викрадати українських дітей і на фото та відео є документальне підтвердження. Світ має це знати та мати візуальне підтвердження. Нас вбивають, крадуть дітей та знущаються з людей в окупованих містах. Що там відбувається з українською дитиною, залишається тільки здогадуватися і вірити, що гіршого вдасться уникнути", — написала ведуча.

Вона додала, що зараз над справою працює українська поліція, всі подробиці встановлюються. Зірка також закликала ділитися цим постом, адже світ повинен знати про звірства росіян.

На публікацію Каті Осадчої в коментарях емоційно відреагувала Даша Астаф'єва: "Пики противні! Бідна дитина, хай скоріше повернеться додому".

Нагадаємо, Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.

Також Politeka писала, що Осадча емоційно звернулася до українців після російських обстрілів.