Накануне сеть облетела видео, как в Чат Рулетке украинская девушка натолкнулась на чеченского боевика, сидевшего с мальчиком из Украины. Ребенок, увидев украинскую символику, воскликнул: "Слава Украине!". Собеседница пыталась выяснить, как зовут мальчика, из которого он города, но мужчина не разрешил ребенку дать ответ.

В этот раз на своей странице в Instagram Катя Осадчая, которая с начала полномасштабной войны серьезно занялась проблемой поиска пропавших, а также гражданских пленных, сообщила, что имя мальчика удалось установить.

"Украинский мальчик в руках чеченского боевика. Только представьте на секунду, что это фото вашего ребенка! Что вашего ребенка похитили и увезли в россию. Россия продолжает похищать украинских детей и на фото и видео документальное подтверждение. Мир должен это знать и иметь визуальное подтверждение. Нас убивают, воруют детей и издеваются над людьми в оккупированных городах. Что там происходит с украинским ребенком, остается только догадываться и верить, что худшего удастся избежать", — написала ведущая.

Она добавила, что сейчас над делом работает украинская полиция, все подробности устанавливаются. Звезда также призвала делиться этим постом, ведь мир должен знать о зверствах россиян.

На публикацию Кати Осадчей в комментариях эмоционально отреагировала Даша Астафьева: "Морды противные! Бедный ребенок, пусть скорее вернется домой".

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратилась к украинцам после российских обстрелов.