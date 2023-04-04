Українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик може похвалитися своїми кулінарними талантами. Вона чудова господиня і любить показувати це у своєму блозі. Цього разу вона поділилася зі своїми підписниками в Інстаграм-Сториз перевіреним рецептом надзвичайно простої та смачної страви.
Зокрема, під час ранкового ефіру вона зустрілася із кулінаром. Разом вони приготували просту закуску з уже готового багету та грибів.
"Знаєте, у таких страв є перевага. Так, якщо у вас немає різних видів грибів, то візьміть які у вас є. Взагалі такі страви цікаві тим, що їх можна зробити з будь-яких продуктів. З усього, що завалялося в холодильнику", - зазначила Лілія Ребрик.
Для багету з грибами вам знадобиться:
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- багет - 1 штука
- цибуля-порей - 1 штука
- гриби (які вам подобаються) – 200 г
- твердий сир – 150 г
- вершкове масло
Як приготувати:
1. Лілія Ребрик розповіла, що для початку потрібно нарізати цибулю порей. Після цього добре помити гриби та почистити їх, а також розрізати на четвертинки.
2. Після цього смажимо овочі до золотистого кольору на вершковому маслі.
3. Беремо багет і вирізаємо з нього серединку. Фаршируємо багет цибулею та грибами, а зверху посипаємо тертим сиром.
4. Запікаємо в духовці, поки сир не розплавиться.
Нагадаємо, що Ребрик заінтригувала глядачів новим випуском свого проекту.
Як повідомляла Politeka, Ребрик поділилася, яке українське місто закохало її в себе.
Також Politeka писала, що Ребрик у сукні з ефектною деталлю викликала захоплення.