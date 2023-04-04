Во время утренного эфира телеведущая и актриса Лилия Ребрик встретилась с кулинаром, с которым приготовила простое блюдо.

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик может похвастаться своими кулинарными талантами. Она отличная хозяйка и любит показывать это в своем блоге. В этот раз она поделилась со своими подписчиками в Инстаграм-Сториз проверенным рецептом необычайно простого и вкусного блюда.

В частности, во время утренного эфира она встретилась с кулинаром. Вместе они приготовили простую закуску из уже готового багета и грибов.

"Знаете, у таких блюда есть преимущество. Так, если у вас нет разных видов грибов, то возьмите какие у вас есть. Вообще такие блюда интересны тем, что их можно сделать из любых продуктов. Из всего, что завалялось в холодильнике", - отметила Лилия Ребрик.

Для багета с грибами вам понадобится:

багет - 1 штука

лук-порей - 1 штука

грибы (какие вам нравятся) - 200 г

твердый сыр - 150 г

сливочное масло

Как приготовить:

1. Лилия Ребрик рассказала, что для начала нужно нарезать лук порей. После этого хорошенько помыть грибы и почистить их, а также разрезать на четвертинки.

2. После этого зажариваем овочи до золотистого цвета на сливочном масле.

3. Берем багет и вырезаем из него серединку. Фаршируем багет луком и грибами, а сверху посыпаем тертым сыром.

4. Запекаем в духовке до тех пор, пока сыр не расплавится.

Напомним, что Ребрик заинтриговала зрителей новым выпуском своего проекта.

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