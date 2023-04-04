Крістіна Решетник зазначила, що Інстаграм видалили її публікації про війну в Україні, але вона все ще звернулася з важливим проханням.

З початку повномасштабної війни українські знаменитості почали використовувати соцмережі для того, щоб розповідати правду про те, що відбувається в Україні. При цьому вони зіштовхнулися із жорстокою політикою Інстаграма, який банить такі новини. Дружина Григорія Решетника поскаржилася, що зіткнулася з цим. Про це Христина Решетник розповіла у своїх Сториз.

Так, Христина Решетник зазначила, що Інстаграм видалили її публікації про війну в Україні. Пояснили це тим, що такі фотографії порушують правила спільноти. І це поки в нашій країні вмирають люди, а українці хочуть, щоб світ не забував про це.

"На війні щодня вмирають найкращі представники нашої країни. Шкода, що це не вважається порушенням норм життя у двадцять першому столітті. Тому я маю до вас прохання...", - зазначила дружина телеведучого.

Вона додала, що її прохання полягає в тому, щоб підписати петицію про вручення звання "Герой України" для чотириразового чемпіона світу з кікбоксингу Віталія Мерінова. Він загинув, захищаючи Україну від російських загарбників.

"Прошу всіх друзів, підписати цю петицію. Віталій Мерінов віддав своє життя за нас із вами, за наше світле майбутнє. Вічна пам'ять", - звернулася Христина Решетник.

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