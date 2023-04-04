Кристина Решетник отметила, что Инстаграм удалили ее публикации о войне в Украине, но она все еще обратилась с важной просьбой.

С начала полномасштабной войны украинские знаменитости начали использовать соцсети для того, чтобы рассказывать правду о происходящем в Украине. При этом они столкнулись с жестокой политикой Инстаграма, который банит такие новости. Жена Григория Решетника пожаловалась, что также столкнулась с этим. Об этом Кристина Решетник рассказала в своих Сториз.

Так, Кристина Решетник отметила, что Инстаграм удалили ее публикации о войне в Украине. Пояснили это тем, что такие фото нарушают правила сообщества. И это пока в нашей стране умирают люди, а украинцы хотят, чтобы мир не забывал об этом.

"На войне каждый день умирают лучшие представители нашей страны. Жаль, что это не считается нарушением норм жизни в двадцать первом веке. Потому у меня есть к вам просьба...", - отметила жена телеведущего.

Она добавила, что ее просьба состоит в том, чтобы подписать петицию о вручении звания "Герой Украины" для четырехкратного чемпиона мира из кикбоксинга Виталия Меринова. Он погиб, защищая Украину от российских захватчиков.

"Прошу всех друзей, подписать эту петицию. Виталий Меринов отдал свою жизнь за нас с вами, за наше светлое будущее. Вечная память", - обратилась Кристина Решетник.

Напомним, что Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.

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