С начала полномасштабной войны украинские знаменитости начали использовать соцсети для того, чтобы рассказывать правду о происходящем в Украине. При этом они столкнулись с жестокой политикой Инстаграма, который банит такие новости. Жена Григория Решетника пожаловалась, что также столкнулась с этим. Об этом Кристина Решетник рассказала в своих Сториз.
Так, Кристина Решетник отметила, что Инстаграм удалили ее публикации о войне в Украине. Пояснили это тем, что такие фото нарушают правила сообщества. И это пока в нашей стране умирают люди, а украинцы хотят, чтобы мир не забывал об этом.
"На войне каждый день умирают лучшие представители нашей страны. Жаль, что это не считается нарушением норм жизни в двадцать первом веке. Потому у меня есть к вам просьба...", - отметила жена телеведущего.
Она добавила, что ее просьба состоит в том, чтобы подписать петицию о вручении звания "Герой Украины" для четырехкратного чемпиона мира из кикбоксинга Виталия Меринова. Он погиб, защищая Украину от российских захватчиков.
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"Прошу всех друзей, подписать эту петицию. Виталий Меринов отдал свою жизнь за нас с вами, за наше светлое будущее. Вечная память", - обратилась Кристина Решетник.
Напомним, что Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.
Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Решетника преподала урок украинкам, какой должна быть семья.
Также Politeka писала, что жена Решетника рассказала о проблеме здоровья, с которой давно борется.