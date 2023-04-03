Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - відома українська актриса і співачка-початківець, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Знаменитість також займається спортом та грає у футбол, виступаючи за команду "Кривбас". А тепер стало відомо, що актриса вирушить до жіночої збірної з футболу України. Про це повідомили в Інстаграмі криворізької команди.
"Футболістка" виходить на новий рівень.
Ви думали ми жартуємо? А Катя вже їде до збірної України до Польщі!
Ваші запитання до гравців, тренерів або до самої футболістки ви можете поставити у коментарях під цим відео!" - написано було в публікації.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Але вона їде просто щоб познайомитися і показати як дівчата грають у Збірній, прототип Кривбасу, тільки до Національної Збірної, це все робиться для того, щоб популяризувати далі жіночий футбол";
"Чекаємо на Руслана Петровича в Кривому Розі";
"Чи не буде конфлікту з "ображеними" з Ворскли?)";
"Як із таким манікюром можна грати за збірну?";
"Такий він жіночий футбол – ще два роки тому лише чула про жіночий футбол, за рік статус професійного гравця, а сьогодні вже збірна України)".
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