Актриса Катя Нікітіна з "Жіночого кварталу" показала, як вирушила до жіночої збірної з футболу України, вразивши відео.

Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - відома українська актриса і співачка-початківець, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Знаменитість також займається спортом та грає у футбол, виступаючи за команду "Кривбас". А тепер стало відомо, що актриса вирушить до жіночої збірної з футболу України. Про це повідомили в Інстаграмі криворізької команди.

"Футболістка" виходить на новий рівень.

Ви думали ми жартуємо? А Катя вже їде до збірної України до Польщі!

Ваші запитання до гравців, тренерів або до самої футболістки ви можете поставити у коментарях під цим відео!" - написано було в публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Але вона їде просто щоб познайомитися і показати як дівчата грають у Збірній, прототип Кривбасу, тільки до Національної Збірної, це все робиться для того, щоб популяризувати далі жіночий футбол";

"Чекаємо на Руслана Петровича в Кривому Розі";

"Чи не буде конфлікту з "ображеними" з Ворскли?)";

"Як із таким манікюром можна грати за збірну?";

"Такий він жіночий футбол – ще два роки тому лише чула про жіночий футбол, за рік статус професійного гравця, а сьогодні вже збірна України)".

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