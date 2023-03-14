Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала полномасштабного вторжения занялась волонтерством, помогая защитникам, за что получила от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нагрудной знак. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Катя сообщила о своем уходе на некоторое время.

"Детокс от соцсетей. Хотела совсем удалить инстаграмм,

но решила хотя бы просто неделю сюда не заходить. Поэтому до встречи. Подбирайте слова, прежде чем говорить… Вы видите, что все, что у вас есть, это время?", - написала Катя в публикации.

А до этого Никитина показала награду, которую получила от Валерия Залужного. Звезда поделилась фото в своем блоге.

"Имею за честь получить это удостоверение и нагрудной знак. Спасибо всем, кто помогает в тылу. Обещаю никогда не останавливаться. А всем желаю находить в себе силы и продолжать делать все ради нашей скорейшей победы!", - написала Катя.

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