Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и начинающая певица, которая стала звездой "Женского квартала". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А в этот раз Катя решила оригинально напомнить о донатах на помощь, опубликовав фотографию в своем Инстаграм, где позировала в кожаном мини. Звезда выгнулась, впечатляя каждым изгибом своей фигуры.
"Присоединяйтесь к сбору", - написала Никитина в своем блоге.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Очень хорошая девушка";
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"Вау вау вау. Очень соблазнительно, Катерино!!!";
"Катюня это пожар. Если завтра выйдешь на поле - забей Динамо гол";
"У вас очень красивая очаровательная и удивительная, а также невероятная и соблазнительная фигура. Принцесса, супер-девочка";
"Катюня, это пожар. Если завтра выйдешь на поле - забей Динамо гол".
А до этого Катя загадала квест украинцам. Также звезда добавила фото, где позировала в свитшоте.
"Напиши первое о чем ты думаешь, когда просыпаешься? ps. я, например, о том, как я «люблю» свою кошку, потому что она будит раньше будильника", - написала Катя.
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