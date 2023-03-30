Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и начинающая певица, которая стала звездой "Женского квартала". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А в этот раз Катя решила оригинально напомнить о донатах на помощь, опубликовав фотографию в своем Инстаграм, где позировала в кожаном мини. Звезда выгнулась, впечатляя каждым изгибом своей фигуры.

"Присоединяйтесь к сбору", - написала Никитина в своем блоге.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень хорошая девушка";

"Вау вау вау. Очень соблазнительно, Катерино!!!";

"Катюня это пожар. Если завтра выйдешь на поле - забей Динамо гол";

"У вас очень красивая очаровательная и удивительная, а также невероятная и соблазнительная фигура. Принцесса, супер-девочка";

"Катюня, это пожар. Если завтра выйдешь на поле - забей Динамо гол".

А до этого Катя загадала квест украинцам. Также звезда добавила фото, где позировала в свитшоте.

"Напиши первое о чем ты думаешь, когда просыпаешься? ps. я, например, о том, как я «люблю» свою кошку, потому что она будит раньше будильника", - написала Катя.

Напомним, блондинка из "Женского квартала" показала, как выглядела в детстве

Также Politeka сообщала, что блондинка из "Женского квартала" удивила неожиданным весенним образом

А еще Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" удивила новыми фото и обращением к украинцам



