Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Также звезда недавно попробовала себя в качестве певицы, выпустив свой единственный сингл. Никитина, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда поделилась фотографией, где была совсем маленькой, а также показала себя современную.

"Со временем, юбочки меняются. С днем рождения меня. Моя маленькая Никитина, ты молодец! Я горжусь тобой!

Я благодарю тебя за эти годы! Будь и дальше счастлива, несмотря ни на что) Цени себя, доверяй себе, верь в себя!

Пообещай себе всегда улыбаться. И следи за своим здоровьем, я тебя прошу", - написала Никитина.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"C Днем рождения! Желаю всегда быть такой замечательной и приятной, здоровья вам, вдохновения и всего наилучшего, и спасибо за все, что вы делаете!";

"С днем рождения желаю здоровья, любви, мирного неба, финансового благополучия и путешествий";

"Катюха с днем рождения!!! Классных эмоций, удачи в творчестве, и классных игр за Кривбасс,быть на позитиве,быть файной девочкой,мира и добра!".

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