Нещодавно Каменських скасувала всі концерти і зайнялася своїм лікуванням через можливу втрату голосу, розповіла про свою травму і попросила розуміння. За словами Каменських, щоб взагалі не втратити залишки сил, вона повинна пройти спеціальне лікування і тому вона не повинна відволікатися.

Останнє повідомлення в Instagram говорить про серйозну хворобу, яка викликала проблеми з голосом через освіту на голосових зв'язках, і призвела до скасування деяких концертів. У сторі Каменських показала, як продовжує лікуватися і виглядає без жодних фільтрів.

"Вже скоро радуватиму вас живими концертами!" – поділилася Каменських.

Попри це лікарі дали оптимістичний прогноз, стверджуючи, що голос і зв'язки відновляться через кілька тижнів після курсу лікування. Ця інформація викликала обурення у користувачів соціальних мереж, багато хто не повірив у серйозність її хвороби.

Зазначимо також, незважаючи на сумну звістку, Потапа поряд не виявилося. Зазвичай пара завжди миготіла один у одного в сторі і давала якісь коментарі. Тепер Каменських взагалі перестала показувати чоловіка, навіть у важкий для себе період.

У мережі тим часом уже поширилися чутки про розставання пари, про зради Потапа і навіть їхнє розлучення. Але поки що це залишається лише чутками, адже артисти офіційних коментарів не давали.

Нагадаємо, на тлі скандалу з піснею Руслана Ханумака у Мережі згадали про конфуз Потапа з треком "Волонтер".

Також Politeka.net писала про жорстку критику на адресу Полякової, Каменських та інших співачок, які змінили репертуар.

Крім того, Politeka.net писала, що екс-підопічна Потапа може увійти до складу національного журі "Євробачення-2023"