Не так давно Каменских отменила все концерты и занялась своим лечением из-за возможной потери голоса, рассказала о своей травме и попросила понимания. По словам Каменских, чтобі вообще не потерять остатки сил, она должна пройти специальное лечение и поэтому она не должна отвлекаться.

Последнее сообщение в Instagram говорит о серьезной болезни, которая вызвала проблемы с голосом из-за образования на голосовых связках, и привела к отмене некоторых концертов. В стори Каменских показала, как продолжает лечиться и выглядит без всяких фильтров.

"Уже скоро буду радовать вас живыми концертами!" - поделилась Каменских.

Несмотря на это, врачи дали оптимистичный прогноз, утверждая, что голос и связки восстановятся через несколько недель после курса лечения. Эта информация вызвала возмущение у пользователей социальных сетей, многие не поверили в серьезность ее болезни.

Отметим также, несмотря на печальное известие, Потапа рядом не оказалось. Обычно пара всегда мелькала друг у друга в стори и давала какие-то комментарии. Теперь же Каменских вообще перестала показывать мужчину, даже в тяжелый для себя период.

В сети тем временем уже распространились слухи о расставании пары, об изменах Потапа и даже их разводе. Но пока это остается лишь слухами, ведь артисты официальных комментариев не давали.

Напомним, на фоне скандала с песней Руслана Ханумака в Сети упомянули о конфузе Потапа с треком "Волонтер".

Также Politeka.net писала о жесткой критике в адрес Поляковой, Каменских и других певиц, сменивших репертуар.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-подопечная Потапа может войти в состав национального жюри "Евровидения-2023"