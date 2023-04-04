Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка з початку повномасштабної війни виїхала з росії та припинила всю свою діяльність у країні-агресорі, часто радує публіку яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала відео, на якому показала свої танці під пісню з нового альбому.

Як відомо, наприкінці березня Світлана випустила новий альбом, який складається із двох частин – української та російської. Тепер вона викладає короткі ролики у соцмережі, де окремо презентує кожну з пісень нового альбому. На цей раз співачка показала чорно-біле відео, на якому енергійно танцює на даху висотки. Деякі шанувальники зауважили, що цей танець Лободи дуже схожий на танець американської зірки Майлі Сайрус у нещодавньому кліпі.

У підписі до публікації Світлана написала: "Включаємо Made in U на повну гучність і вриваємось у новий тиждень на всіх швидкостях. Ви зі мною?" Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки, деякі почали обурюватися її пісні російською мовою:

"Як набридла вже ця спекуляція про українську мову. Займайтеся своєю справою і не кошмаріть людей".

"Вибух емоцій від перегляду цього відео просто зарядили на весь день".

"Слухаю вас з першого альбому "Ти не забудеш", але це схоже на байрактарщину, але дуже погано завуальовану".

"Майлі Сайрус танець скопіювала, як тут уже писали "холодна війна".

"Поки не зайшла".

"Не зайшла пісенька".

На російській лайно!".

"Сором".

"Але все-таки співайте українською".

"А чого російською?".

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