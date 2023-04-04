Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая с начала полномасштабной войны выехала из россии и прекратила всю свою деятельностью в стране-агрессоре, часто радует публику яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, на котором показала свои танцы под песню из нового альбома.

Как известно, в конце марта Светлана выпустила новый альбом, который состоит из двух частей – украинской и российской. Теперь она выкладывает короткие ролики в соцсети, где отдельно презентует каждую из песен нового альбома. В этот раз певица показала черно-белое видео, на котором энергично танцует на крыше высотки. Некоторые поклонники отметили, что этот танец Лободы очень похож на танец американской звезды Майли Сайрус в недавнем клипе.

В подписи к публикации Светлана написала: "Включаем Made in U на полную громкость и врываемся в новую неделю на всех скоростях. Вы со мной?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды, некоторые начали возмущаться ее песне на русском языке:

"Как надоела уже эта спекуляция об украинском языке. Занимайтесь своим делом и не кошмарьте людей".

"Взрыв эмоций от просмотра этого видео, просто зарядили на весь день".

"Слушаю вас с первого альбома "Ты не забудешь", но это похоже на байрактарщину, но очень плохо завуалированную".

"Майли Сайрус танец скопировала, как тут уже писали "холодная война".

"Пока не зашла".

"Не зашла песенка".

"На русском дерьмо!".

"Стыд".

"Но все-таки пойте на украинском".

"А чего на русском?".

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