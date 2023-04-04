Після повномасштабного вторгення рф Ганна Різатдінова разом із сином виїхала за кордон, але в Європі теж постійно стикається з проблемами. Цього разу на своїй сторінці в Instagram вона поділилася розрізненими світлинами за останній тиждень та зізналася, що він видався складним. Зокрема спортсменка тяжко переживає смерть своєї тренерки, легенди української гімнастики Альбіни Дерюгіної.

"Дуже складний тиждень як емоційно, так і фізично! Але в котрий раз зробила висновок для себе, що треба жити тут і зараз! Не чекати найкращого часу! Його не буде, адже завжди будуть якісь проблеми та складнощі. Будьте там, де вас люблять, з тими, хто вас любить, і робіть те, що ви любите!", — наголосила Ганна Різатдінова.

Шанувальники в коментарях підтримали гімнастку:

"Це дуже класна порада, але багато є але (якщо хочеш бути с тим, кого ти любиш). А те що, треба жити тут і зараз, то це 💯. Життя так швидко біжить) добре, коли розумієш це, що треба насолоджуватись кожним моментом, хоча тут теж дивлячись в яких обставинах знаходишся. Але, звісно, завжди є речі, думки, які зігрівають душу і серце ❤️";

"Повністю підтримую твою думку 🫶🏼".

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