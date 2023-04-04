После полномасштабного вторжения рф Анна Ризадинова вместе с сыном уехала за границу, но в Европе тоже постоянно сталкивается с проблемами. В этот раз на своей странице в Instagram она поделилась разрозненными фотографиями за последнюю неделю и призналась, что она выдалась сложной. В частности, спортсменка тяжело переживает смерть своей тренерши, легенды украинской гимнастики Альбины Дерюгиной.

"Очень сложная неделя как эмоционально, так и физически! Но в который раз заключила для себя, что надо жить здесь и сейчас! Не ждать лучшего времени! Его не будет, ведь всегда будут какие-то проблемы и сложности. Будьте там, где вас любят, с теми, кто вас любит, и делайте то, что вы любите!", - подчеркнула Анна Ризадинова.

Поклонники в комментариях поддержали гимнастку:

"Это очень классный совет, но много есть но (если хочешь быть с тем, кого ты любишь). А то что надо жить здесь и сейчас, то это 💯. Жизнь так быстро бежит) хорошо, когда понимаешь это, что надо наслаждаться каждым моментом, хотя здесь тоже глядя в каких обстоятельствах находишься. Но, конечно, всегда есть вещи, мысли, которые согревают душу и сердце ❤️";

"Полностью поддерживаю твое мнение 🫶🏼".

Напомним, Иванна Онуфрийчук из "Танці з зірками" нарвалась на критику из-за новых фото из-за границы.

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