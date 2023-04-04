Відомий український телеведучий, блогер та інтерв'юер Анатолій Анатолич, який з початку війни залишається в Україні, незважаючи на законне право виїхати, оскільки він батько трьох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу шоумен записав звернення до українців, а якому нагадав важливі речі.

Так, у ролику Анатолич розповів про скандал, який стався у Буковелі, де відпочивальник нахамив військовому, який проходить там реабілітацію після повернення з Бахмута. У своєму ролику телеведучий показав фрагмент цього відео. А також звернувся до українців і нагадав, що в країні йде війна, і всі ми, у тому числі бізнеси та зірки, є персоналом для ЗСУ.

За словами Анатолича, поки наші захисники та захисниці воюють, ми маємо стати надійним тилом та обслуговуючим персоналом для військових. А вони, у свою чергу, повинні відчувати нашу підтримку.

У підписі до публікації Анатолич написав: "Дещо важливе хочу нагадати тим, хто чомусь забуває що відбувається в країні. В країні війна. В країні кожен день гинуть люди. В країні кожен день діти стають сиротами. В країні кожен день ми відстоюємо свою незалежність. А хто в цій історії ми з вами, я пояснюю в цьому відео. Я сподіваюсь ви мене підтримуєте в цих думках".

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