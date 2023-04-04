Известный украинский телеведущий, блогер и интервьюер Анатолий Анатолич, который с начала войны остается в Украине несмотря на законное право выехать, так как он отец троих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен записал обращение к украинцам, а котором напомнил важные вещи.

Так, в ролике Анатолич рассказал о скандале, который произошел в Буковеле, где отдыхающий нахамил военному, который проходит там реабилитацию после возвращения из Бахмута. В своем ролике телеведущий показал фрагмент этого видео. А также обратился к украинцам и напомнил, что в стране идет война, и все мы, в том числе бизнесы и звезды, является облаживающим персоналом для ВСУ.

По словам Анатолича, пока наши защитники и защитницы воюют, мы должны стать надежным тылом и обслуживающим персоналом для военных. А они в свою очередь должны чувствовать нашу поддержку.

В подписи к публикации Анатолич написал: "Кое-что важное хочу напомнить тем, кто почему-то забывает происходящее в стране. В стране – война. В стране каждый день гибнут люди. В стране каждый день дети становятся сиротами. В стране каждый день мы отстаиваем свою независимость. А кто в этой истории мы с вами, я объясняю в этом видео. Я надеюсь, вы меня поддерживаете в этих мыслях".

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