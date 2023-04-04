Популярна українська співачка, телеведуча та блогерка Оля Цибульська, яка під час війни почала знімати забавні ролики для підняття духу українців, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала черговий ролик, а у підписі до нього порушила важливу тему.

У своєму відео Оля обіграла іронічну ситуацію, в якій модна зірка приходить до продюсера та вимагає записати пісню про любов до України. У "концепції" майбутнього хіта зірка та продюсер обговорюють набір кліше про Україну – вишиванка, калина, пшеничне поле, козаки, байратари та інше. Схоже, цим відео Цибульська хотіла показати як деякі українські зірки люблять Україну за кордоном.

У підписі до публікації Оля розповіла про розвиток української музики та назвала список своїх улюблених виконавців: "Складемо плей-лист разом? Щастя бачити як український шоу-бізнес нарешті став українським. Шкода, що такою ціною. Слухайте своїх і своє. Українська музика була завжди. Модна, стильна, різножанрова. Без кліше і крінжових підходів. Скільки нових справжніх зірок з’явилось у нас. Продовжуйте список в коментарях. P.S. Всі співпадіння у відео з реальними героями - це лише ваша фантазія".

Користувачі відразу почали коментувати нове відео Цибульської:

"Це правда. Шкода, що такою ціною".

"Ой, відео топ, але мені сумно, бо це реально так і є. Є люди, які таким "артистам" вірять, що вони люблять Україну".

"Ти найкраща".

"Оля, ти геніальна. Супер, браво".

"Дуже тонко помічено, прямий правда-правда".

"Оля, це вогонь".

"Неймовірна! Вогонь!".

"Це точно!".

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