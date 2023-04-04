Популярная украинская певица, телеведущая и блогерша Оля Цибульская, которая во время войны начала снимать забавные ролики для поднятия духа украинцев, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очередной ролик, а в подписи к нему подняла важную тему.

В своем видео Оля обыграла ироничную ситуацию, в которой модная звезда приходит к продюсеру и требует записать песню о любви к Украине. В "концепции" будущего хита звезда и продюсер обсуждают набор клише об Украине – вышиванка, калина, пшеничное поле, казаки, байрактары и прочее. Похоже, этим видео Цибульская хотела показать, как некоторые украинские звезды любят Украину за границей.

В подписи к публикации Оля рассказала о развитии украинской музыки и назвала список своих любимых исполнителей: "Составим плей-лист вместе? Счастье видеть, как украинский шоу-бизнес наконец-то стал украинским. Жаль, что такой ценой. Слушайте своих и свое. Украинская музыка была всегда. Модная, стильная, разножанровая. Без клише и кринжевых подходов. Сколько новых настоящих звезд появилось у нас. Продолжайте список комментариев. P.S. Все совпадения в видео с реальными героями – это только ваша фантазия".

Пользователи тут же принялись комментировать новое видео Цибульской:

"Это правда. Жаль, что такой ценой".

"Ой, видео топ, но мне грустно, потому что это реально так и есть. Есть люди, которые таким "артистам" верят, что они любят Украину".

"Ты самая лучшая".

"Оля, ты гениальная. Супер, браво".

"Очень тонко подмечено, прям правда-правда".

"Оля, это огонь".

"Невероятная! Огонь!".

"Это точно!".

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