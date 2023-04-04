Популярна українська продюсер та колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка зараз активно займається творчістю Наді Дорофєєвої, часто радує публіку яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу вона виклала кадри у робочій обстановці та поділилася секретами бізнесу у музичній сфері.

Судячи з фото, відео та слайдів, Ірина провела онлайн-конференцію, на якій обговорювалися питання дистрибуції та співпраці артистів із лейблом. На кадрах продюсер з'явилася у діловому образі – на ній стильна біла кофта, волосся акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж та серйозний зосереджений вигляд.

У підписі до публікації Горова написала: "Відкривши бізнес, більшість підприємців починають продавати свої товари на місцевому рівні, використовуючи лише власні ресурси. Для збільшення обсягу продажів та виходу на всеукраїнські й міжнародні ринки, вони звертаються до великих роздрібних мереж, такі як АТБ, Розетка, Епіцентр та інші. Так само і у артистів. Звичайно, це нормально починати викладати треки на музичні платформи самостійно, на якомусь етапі ви, можливо, навіть почнете співпрацювати з агрегатором напряму. Але реально нового рівня ви досягнете у звʼязці з лейблом, який буде для вас не просто дистрибутором, а цілою екосистемою розвитку".

Нагадаємо, "Визначна дата": Гвоздьова з "Танців зі зірками" розповіла радісну новину.

Як повідомляла Politeka, "Приємні спогади": запроданка Лорак показала розкішний відпочинок з коханцем в Дубаї.

Також Politeka писала, що "Найкращі ліки": Кухар з "Танців з зірками" поділилася лайфхаком для гарного настрою.